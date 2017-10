L1 – Amiens-Lille : Début des expertises techniques au stade de la Licorne

Les expertises techniques ont débuté lundi au stade de la Licorne, où une barrière s’est effondrée samedi dans la tribunes visiteurs où avaient pris place plusieurs centaines de supporters lillois.

Quarante-huit heures après le drame survenu samedi soir à Amiens, une nouvelle étape a été franchie dans les investigations. Lors du match entre Amiens et Lille, au stade de la Licorne, une barrière de la tribune visiteurs s’est effondrée juste après le but lillois, occasionnant des blessures plus ou moins graves chez de nombreux supporters du LOSC. Ce lundi, l’AFP révèle que les expertises techniques ont débuté dans l’enceinte picarde, en présence d’un expert « sur les questions de métallurgie et d’installation » requis par le parquet. Des responsables du stade seront aussi entendus dans le cadre de l’enquête ouverte pour « blessures involontaires », comme l’a indiqué le procureur d’Amiens, Alexandre de Bosschère.

Les déclarations d’un stadier lillois jettent le trouble

L’objectif est de savoir si toutes les conditions de sécurité ont été respectées pour accueillir plusieurs centaines de supporters de Lille. Depuis samedi, de nombreux témoignages mettent en effet en cause la vétusté du stade comme ce stadier lillois qui a déclaré dans les colonnes de L’Equipe que les grilles de la tribune en question avaient « énormément de jeu ». Le procureur d’Amiens a réagi à cette sortie médiatique : « si cela a été porté à la connaissance de quelqu’un (comme l’indique ce stadier, ndlr), nous allons le vérifier », prévient Alexandre de Bosschère, quand Bernard Joannin, le président d’Amiens, assure à l’AFP ne pas avoir été prévenu de ce problème.

La responsabilité des supporters étudiée

Autre question à laquelle tentera de répondre l’enquête : la responsabilité des supporters dans cet accident. « Il y a dans ce dossier deux points importants à mes yeux : la solidité que doit avoir ce type de barrière, et celle de l’habitude prise par les supporters de s’agglutiner en cas de but, ce qui soulève la question de l’équipement des tribunes », ajoute en effet le procureur. Un questionnement qui rejoint les propos du président amiénois juste après le drame, samedi soir. Des propos qui avaient déclenché une vive polémique.