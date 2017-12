L1 - Amiens : Gaël Kakuta se sent bien

Prêté par Hebei China Fortune, le milieu de terrain offensif Gaël Kakuta apparaît épanoui sous les couleurs d’Amiens.

Actuellement prêté par Hebei China Fortune, le milieu de terrain offensif international congolais Gaël Kakuta (26 ans) ne regrette pas d’avoir opté pour Amiens lors du dernier Mercato d’été. Auteur de trois buts et quatre passes décisives cette saison en Ligue 1, l’ancien joueur de Lens, de Chelsea et de Séville retrouve des couleurs sous les ordres de Christophe Pélissier. « Très bien, c’est une belle ville, a expliqué le natif de Lille dans un entretien accordé au Courrier Picard. J’aime bien la tranquillité, c’est un coin super tranquille. C’est tout ce que je demande. Mon fils est rentré à l’école, il s’est fait des amis et tout le monde est content à la maison. Cela me motive aussi. » Alors que ses prestations pourraient réveiller l’intérêt de certaines écuries plus huppées, le numéro 14 apparaît parti pour poursuivre l’aventure avec les coéquipiers de Thomas Monconduit.