Kylian Mbappé a pris 50 millions d'euros

La valeur marchande de Kylian Mbappé a augmenté de 50 millions d'euros depuis sa signature au Paris Saint-Germain, selon l'Observatoire du football CIES.

182,8 millions € ! Voilà la nouvelle valeur de Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain, selon une étude de l’Observatoire du football CIES sur les joueurs de moins de 21 ans. C’est 50 millions de plus que lorsqu’il a quitté l’AS Monaco après quatre journées de Ligue 1. Il est le joueur de cette catégorie d’âge estimé le plus cher devant Dele Alli (180,2M€) et Leroy Sané (124,5M€). Cette saison, il a joué 11 matchs sous le maillot du club de la Capitale, pour 5 buts.