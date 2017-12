Krépin Diatta « je dois être bon pour aller à la Coupe du Monde »

Très en vue ces dernières semaines avec le trophée de meilleur jeune joueur du championnat norvégien et une nomination par la CAF dans la catégorie du meilleur jeune joueur du continent africain, Krépin Diatta s’est exprimé sur l’équipe nationale du Sénégal, mais aussi sur ses ambitions personnelles.

Interrogé par le quotidien norvégien VG, l’international espoir sénégalais pense à rejoindre les A du haut de ces 20 ans « Je pense beaucoup à un transfert. Beaucoup. Il y a une motivation spéciale pour moi cette saison, parce que je dois être bon pour aller à la Coupe du Monde. J’ai suivi l’équipe nationale tout le temps et je rêve de me joindre à eux. C’est un grand rêve ». Et pour atteindre cet objectif, Krépin pense à un transfert « Je pense que la meilleure chose pour moi est de trouver autre chose que Sarpsborg. J’ai fait une bonne saison ici, j’ai marqué des buts, été crucial et élu meilleur jeune joueur. J’ai réalisé ce dont j’avais besoin ici. S’il y a maintenant une opportunité de rejoindre un nouveau et plus grand club, il y aura une vitrine pour moi pour aller à la Coupe du Monde. Ce serait vraiment un rêve ».

Sous contrat avec Sarpsborg jusqu’en 2020, Krépin Diatta est suivi de prés par plusieurs clubs européens mais le jeune sénégalais a jeté son dévolu sur la Ligue 1 Française « Si je dois choisir un championnat comme prochaine étape, je pense que ce sera la Ligue 1 française en premier choix. Et puis, il peut y avoir d’autres choses plus tard. Je suis la Ligue 1 depuis que je suis tout petit. Ce serait vraiment un bon pas en avant pour moi (…) La France peut être un nouveau tremplin pour moi. Je suis prêt si l’occasion se présente » a révélé le meilleur jeune joueur du championnat norvégien.

Son club a déjà rejeté plusieurs offres aux alentours de 2 Millions d’euro « Je sais que le club a rejeté plusieurs offres. Si transfert, il y avait, ce serait bon pour moi et pour le club ». C’est l’Olympique de Marseille qui tiendrait la corde, selon Diatta son agent a déjà parlé avec le club phocéen. Mais ça ne sera pas facile pour l’OM, car des clubs comme Manchester United ou Southampton sont aussi de la course.