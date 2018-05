Konyaspor : Eto'o s'enflamme pour Mohamed Salah !

Copyright -Via Twitter @Chelsea

Samuel Eto’o, qui vit une fin de carrière tranquille du côté de Konyaspor en Turquie, a été invité à commenté les performances de son ancien coéquipier à Chelsea, Mohamed Salah.

Auteur d’une saison de feu avec Liverpool, avec ses 31 buts en Premier League et ses 11 réalisations en Ligue des Champions où il a réussi à qualifier son équipe à la finale de la Ligue des Champions, Salah a reçu les éloges de Samuel Eto’o, son ex-coéquipier à Chelsea en 2014.

« Est-ce que j’ai joué avec lui ? Disons plutôt qu’il a un peu joué avec moi… Il avait vingt et un ans et José (Mourinho) était vraiment dur avec lui. Aujourd’hui, il écrit une page magnifique du football mondial. En cinq minutes, je vois si un joueur a le grand talent. Lui, c’est le cas. Ensuite, il faut avoir l’envie. Il a encore son histoire à écrire, laissons-lui le temps. Mais ses dribbles, ouah ! Mohamed est incroyable avec Liverpool ! Il rend le football facile », a indiqué l’ancien attaquant du Barça.

Interrogé sur son parcours, Eto’o a savouré tout ce long chemin qu’il a parcouru : « J’ai eu une carrière tellement privilégiée, aux côtés de tous ces grands champions. Quand je vois d’où je suis parti, petit garçon grandi entre Yaoundé et Douala qui rêvait d’être footballeur professionnel et qui a eu beaucoup plus. Le bon Dieu a été généreux avec moi. Je cours comme si j’avais dix-sept ans, tant que j’ai encore la force, je poursuis. »