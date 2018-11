Klopp aurait voulu autre chose pour Verratti et s'en prend à Neymar

Retrouvez les principales réactions des Parisiens après leur victoire contre Liverpool mercredi soir en Ligue des Champions (2-1).

« C’était une journée particulière, on a travaillé pour gagner ce match-là sans quoi cela serait devenu compliqué.On a démontré par le passé qu’on en était capables, et on l’a encore prouvé ce soir. Ce n’est pas fini, ce n’est pas facile de jouer à Belgrade. Il faudra encore faire un match parfait pour se qualifier. Le coach ? Il est fantastique, il a toujours voulu qu’on joue de l’avant, sans pour autant rester derrière sans sécurité. C’était un match incroyable, on a attaqué et on a défendu tous ensemble. Je suis très heureux de notre match et de cette ambiance. On a souvent dit que j’étais faible mentalement, et aujourd’hui je suis content pour ma famille, pour mon fils.On est très contents de ce qu’on a fait mais on est encore loin d’être qualifiés. Dans le jeu, on doit encore peaufiner certains réglages mais ce soir l’attitude a pris le pas sur le jeu. Un déclic ? Je disais qu’il fallait un déclic, mais je crois qu’il faudra attendre les prochains matchs pour savoir si c’en est vraiment un, ou si tout le monde était juste dans un grand soir. Je ne prédis pas l’avenir, il faut maintenant mettre tous les ingrédients au quotidien pour que ça devienne une habitude. Un vrai piège nous attend à Belgrade, personne n’a gagné là-bas. »« Je suis très heureux de ce résultat, de la qualité du jeu.Beaucoup de gens parlaient de notre projet et on en avait marre de cette campagne médiatique. On a montré notre virai visage, nos grands joueurs ont montré leur vrai visage. On est une équipe solide avec un grand entraîneur. C’est une grande réponse pour tout le monde., qu’il s’agisse des joueurs, du staff et des supporters. »Source : RMC Sport