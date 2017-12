Khadim Ndiaye «Nous allons saisir notre chance jusqu’au bout à la Coupe du monde »

Le Sénégal participera à la prochaine coupe du monde avec peut-être Khadim Ndiaye dans les buts. L’international sénégalais a accordé une longue interview au l’As Sport.

Le Sénégal est logé dans le groupe H avec la Colombie, la Pologne et le Japon. Une poule très compliquée, mais le portier est confiant «Dieu nous a donné notre chance. Nous allons la saisir jusqu’au bout à la Coupe du monde prévue en Russie en juin prochain. On va prier pour qu’on s’en sorte déjà au premier tour. Je ne crains aucun joueur, ni Lewandovski, ni aucune équipe. Qu’elle s’appelle la Pologne, la Colombie ou le Japon, cela m’importe peu» a notamment déclaré Khadim Ndiaye.

«Si c’était une affaire de grands joueurs seulement, l’Argentine de Messi ou le Portugal de Cristiano aurait remporté la Coupe du monde. Ce seront des rencontres de combattants, de gladiateurs. Or, un gladiateur ne meurt jamais facilement au combat. Nous respectons nos adversaires du groupe, mais nous n’allons jamais baisser la garde» a prévenu le gardien d’Horoya Fc et de préciser «Le Sénégal peut bien réussir sa Coupe du monde. L’entraîneur Aliou Cissé est un guerrier et il nous a inculqué ce sens du combat, cet esprit de la gagne». Il ajoute aussi que « Moi, je ne connais que la gagne. Gagner, toujours gagner, c’est cela que je connais. Nous ne serons pas en Coupe du monde pour faire de la figuration».

Le portier des lions de la téranga compte se donner à fond avec son club avant la coupe du monde «Comme d’habitude, j’ai zéro crainte. Je vais d’abord jouer tranquillement avec mon club, le Horoya. Je vais jouer beaucoup pour être compétitif en Ligue des champions africaine» explique-t-il dans les colonnes d’As Sport.