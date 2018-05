Kenya : Sébastien Migné nouveau sélectionneur

Sébastien Migné a été nommé jeudi sélectionneur du Kenya.

Vacant depuis le départ du Belge Paul Put en février dernier, le poste de sélectionneur du Kenya a été pourvu. Le successeur du Belge se nomme Sébastien Migné, qui avait quitté le Congo fin mars. « C’est un nouveau défi pour moi. C’est un nouveau pays, mais je suis prêt dès dimanche prochain, à observer les joueurs locaux et à commencer de travailler », a déclaré le technicien français, qui a signé un contrat de trois ans, tout comme son adjoint Nicolas Bourriquet. La principale mission de l’ancien bras droit de Claude Le Roy ? Qualifier les Harambee Stars, absents de toute phase finale depuis 2004, pour la CAN 2019, dans une poule qui comprend également le Ghana, l’Ethiopie et la Sierra Leone (contre lesquels ils s’étaient inclinés (2-1) lors de la 1ere journée).