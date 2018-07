Karius, bis repetita en match amical

Célèbre pour ses deux bourdes en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Loris Karius a réalisé une nouvelle erreur .... Mais cette fois-ci à l'entraînement.

Le 26 mai dernier, Loris Karius devenait, contre son gré, la risée du football européen suite à ces deux boulettes en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, causant en partie la défaites de Liverpool (1-3) ce soir-là. Plus d’un mois après cet épisode traumatisant, le portier allemand a réalisé une nouvelle bourde mais cette fois-ci sans conséquence. Cela s’est passé lors de l’entraînement d’avant match ce samedi entre le FC Chester, club de cinquième division anglaise, et les Reds. Cette boulette, filmée par une équipe de télévision, n’a visiblement pas inquiété Jurgen Klopp puisque Karius a été aligné titulaire. Lors de ce match, ce dernier n’a pas encaissé le moindre but et a vu son équipe s’imposer largement (7-0).