Kara Mbodji vers une absence de 3 mois

genou, le joueur d’Anderlecht devrait subir une opération qui l’éloignera des terrains pendant 3 mois selon plusieurs média belges dont Het Nieuwsblad et la Dernière Heure.

Kara Mbodji est blessé depuis plusieurs mois au genou, mais il repoussait l’opération pour être présent avec les lions du Sénégal et avec Anderlecht. Mais de plus en plus embêté et une douleur persistante, Kara a dû passer des examens médicaux, jeudi.

Une opération chirurgicale qui devrait éloigner, le vice capitaine des lions de la téranga, une période de 3 mois. « Kara Mbodji ne sera pas là contre Eupen (1-0 en faveur d’Anderlecht). Il passait des examens ce jeudi pour son genou. Il a senti contre Bruges qu’il n’était pas à 100%. C’est donc mieux de regarder comment on peut l’aider au mieux pour qu’il retrouve son meilleur niveau », a déclaré son coach en club Hein Vanhaezebrouck. Kara devrait aussi être absent, mardi, contre la Gantoise.

L’international Sénégalais est en pleine réflexion « Doit-il continuer à jouer en épargnant son genou dés qu’il le peut, mais sans jamais être à 100% ou doit-il se faire opérer, ce qui le mettrait sur la touche pour trois mois environ ? », peut-on lire dans la Dernière Heure. Selon le journal, même Kara n’a pas la réponse, mais l’avis du médecin du club comptera sur sa future décision.

Si Kara passe au billard, il ratera ses matchs amicaux des lions, mais sera apte pour le mondial 2018 en Russie.