Kara Mbodji : « Sadio voulait prendre en charge mes frais médicaux. »

Dans une interview exclusive accordée au quotidien sénégalais Record, Kara Mbodji a fait une révélation de taille sur sa relation avec Sadio Mané. Selon le défenseur sénégalais d’Anderlecht, le joueur de Liverpool voulait prendre en charge tous les frais médicaux suite à son opération, en décembre dernier.

Il existe une bonne ambiance dans la tanière des lions de la Téranga. En effet, suite à l’opération de Kara Mbodji, en décembre dernier, du genou, Sadio Mané a voulu prendre en charge l’intégrale des frais médicaux du joueur d’Anderlecht. La révélation est faite par le défenseur sénégalais, lui-même « Je vais vous faire des confidences que je n’ai jamais faites. Sadio, on s’appelle régulièrement. Depuis que j’ai subi mon opération, c’est le joueur avec lequel j’ai le plus échangé. À chaque fois qu’il m’appelle, c’est pour me soulager. Un jour, il m’a dit : Kara, s’il te plaît, dis-moi ce que tu veux. Pour les meilleurs médecins au monde, je prends tout en charge. Je lui ai dit franchement, tout se passe bien. Je reviens comme ça d’Espagne où j’ai vu mon médecin traitant. Malgré tout, Sadio a insisté pour prendre en charge mes frais médicaux. Cela prouve encore une fois que nous entretenons d’excellentes relations. Ce que beaucoup ne savent pas », a révélé Kara Mbodji dans les colonnes de Record. 7