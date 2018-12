Kalidou Koulibaly (Naples), trois courtisans sont placés

Bruno Genesio a mis en garde ses joueurs contre tout relâchement après la qualification en Ligue des Champions.

On est satisfaits d’avoir fait le travail et d’avoir accompli ce premier objectif. Ça amène du soulagement mais on était sereins à ce sujet. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. La période qui vient est importante.Ça sera compliqué car on aura que de grosses équipes au tirage, dont le FC Porto, qu'on rabaisse injustement. Je n'ai pas de préférence concernant notre futur adversaire. On est fier de s'être qualifié mais on veut aller plus loin.Ça reste une affiche, quel que soit le classement. Monaco est un club historique. Je n’ai pas à analyser ce qui ne va pas là-bas mais plusieurs facteurs peuvent y expliquer leurs difficultés, notamment les nombreuses blessures qu’ils connaissent.On a pour ambition d’être sur le podium avant la trêve. L’important ce sera d’y être en fin de saison mais ça serait bien d’y figurer en cette fin d’année. On a encore des matches importants, comme celui de Coupe de la Ligue à Amiens. C’est un objectif, on veut faire quelque chose dans cette compétition. Ça permet de donner du temps de jeu à certains mais on veut rester équilibré et compétitif. C’est une compétition difficile mais la remporter nous offrirait un titre et c’est important dans une carrière.