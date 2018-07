Juventus : Gianluigi Buffon réagit à la rumeur Cristiano Ronaldo

Après avoir rejoint le Paris Saint-Germain lundi, Gianluigi Buffon (40 ans) a accordé un entretien à la chaîne de télévision italienne Sky Sport où il réagit à la rumeur insistante envoyant Cristiano Ronaldo (33 ans) à la Juventus Turin, son ancien club.

« Non, je ne serais pas dégoûté que Cristiano Ronaldo aille à la Juve après mon départ. Ce qui m’a dégoûté, ce sont ces deux buts en finale (de Ligue des Champions en juin 2017). Ce serait la meilleure nouvelle possible pour le football italien, une confirmation de plus que, tant que la famille Agnelli sera là, les supporters de la Juventus peuvent être tranquilles. Les tifosi ont besoin d’idoles en qui s’identifier et ce transfert ne me surprendrait pas », a-t-il lancé.

Depuis plusieurs jours, en Italie, on évoquait une indemnité de 100 M€ pour le transfert de l’attaquant portugais, sous contrat jusqu’en juin 2021 et dont la clause libératoire est fixée à 1 milliard d’euros. Ces dernières heures, La Gazzetta dello Sport a expliqué que les Madrilènes tentaient de revoir ce prix à la hausse, aux alentours de 120-130 M€. D’où les négociations toujours en cours.

