Juventus : Buffon révèle les trois joueurs qu'ils l'ont plus fait souffrir

Le Légendaire gardien de but de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, a révélé les trois joueurs qu’ils l’ont plus fait souffrir durant sa carrière, lors d’une interview parue sur le site officiel du club, avant la finale de la Coupe d’Italie.

Ces trois joueurs sont Cristiano, Messi et Ronaldo. « J’ai croisé les plus grands joueurs de foot, je peux me rappeler de tous mais Messi, Cristiano et Ronaldo sont probablement les trois meilleurs joueurs qui m’ont fait le plus de mal durant ma carrière », a-t-il indiqué.

Contre Cristiano, Buffon a concédé deux buts lors de la finale de la Ligue des Champions 2017 et trois cette année, lors de la double confrontation des quarts de finale de C1.

Mais il y a moins d’un an, il disait que c’était Ronaldo Nazário qui lui avait fait le plus de mal : « Il avait la puissance, la rapidité, l’intuition, la technique, le genre de joueur parfait, on aurait dire qu’il sortait d’une usine. On ne pouvait pas croire qu’un être humain pouvait être aussi fort. »