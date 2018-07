Juventus : Alessandro Del Piero souhaite la bienvenue à Ronaldo

L’ancienne gloire de la Juventus, Alessandro Del Piero, a souhaité la bienvenue à Cristiano Ronaldo, sur les réseaux sociaux. La star portugaise avait signé un contrat de quatre ans avec la Juventus, mardi. « Le meilleur choix. Bienvenue », a tout simplement lancé la légende du club piémontais, avec une photo des deux hommes ensemble.

« La Juventus veut gagner la Ligue des Champions, mais pas seulement, pour être reconnue au même niveau que les meilleurs clubs du monde. Depuis 2006, nous nous sommes battus dans le football italien, donc élever la barre ici avec Cristiano Ronaldo fait la différence en termes d’image pour la Serie A et le football italien », a avoué Alessandro Del Piero à Sky Sports Italia.

L’Italien pense qu’au-delà de l’aspect marketing, Cristiano Ronaldo va apporter sa culture de la gagne : « C’est un joueur qui peut marquer de tous les angles et qui a une grande technique, mais en plus de tous les aspects économiques, je pense qu’il apporte cet incroyable désir de gagner. La faim qu’il a, la façon dont il veut être le meilleur, c’est ce qui le fait avancer autant que sa qualité indubitable ».

« Génial pour la Juventus et le football italien »

« C’est génial pour la Juve, formidable pour le football italien, vraiment énorme et ce sera merveilleux pour toute la ville et le football italien de profiter de tout ce qu’il peut encore faire. La Juve est un club habitué à mettre l’accent sur les détails, la détermination et le succès suivant plutôt que sur celui qu’ils viennent d’avoir: ils ont toujours visé plus haut et voulaient relever la barre, pour qu’il s’intègre parfaitement », a poursuivi l’idole des Juventini.

« Je pense que cela va augmenter le niveau de la compétition en Italie, soulever le désir de battre la Juve qui a remporté sept titres d’affilée et aujourd’hui les gens parlent de la Juventus, de Turin et de l’Italie dans le monde entier comme ils ne l’ont pas fait depuis de nombreuses années », a-t-il conclu.