Le jour ou le Sénégal a renversé la France : Un match pour l’histoire

En avril 1998, La France était la 25e nation du football mondial et n’avait pas été une puissance mondiale pendant un certain temps.

Progressant vers les étapes à élimination directe, ils ont été impressionnants en battant le Paraguay 1-0. Ils ont ensuite battu les poids lourds italiens 4-3 aux tirs au but avant de gagner contre la Croatie 2-1 pour progresser vers leur première finale de la Coupe du monde.

Ils ont rencontré le Brésil, fortement favorisé pour remporter cette coupe du monde qui semblaient presque mi-endormi pendant tout le match, et la France a stupéfié le monde du football pour devenir la septième nation à remporter le trophée le plus convoité de la planète en battant les garçons de samba 3-0.

Ils ont grimpé dans le classement, devenant la deuxième nation au monde. Ils se sont ensuite lancés dans un règne de championnat sans pitié, perdant seulement six fois entre 1998 et 2002.

La Coupe du Monde 2002

,La Coupe du Monde 2002, alors, a commencé avec les champions en titre qui semblaient être une réelle menace pour remporter des couronnes consécutives. Ils ont affronté le Sénégal, une nation classée plus de 40 places en dessous d’eux.

Les Français, avec une 4-4-2, se sont vantés d’un alignement de vétérans, avec un âge moyen de 29 ans. Ils ont eu 652 sélections internationales incroyables dans leur alignement, avec leurs joueurs à venir des plus beaux clubs d’Europe : trois d’Arsenal, deux de Chelsea et de la Juventus. Marcel Desailly, Patrick Viera, Fabien Barthez. C’était une équipe d’un Champion du Monde.

Le Sénégal, avec une formation de 4-5-1, n’avait que deux joueurs avec plus de 30 sélections, sans aucun joueur de plus de 28 ans. Ils venaient pour la plupart de clubs français, pas de millésime gagnant.

Le sélectionneur français Roger Lemerre avait signalé qu’il s’agissait d’un match de danger pour les champions, mais il avait en même temps affirmé que le Sénégal est essentiellement une équipe « junior française », tous les joueurs faisant leur métier dans les ligues françaises.

Mais, le Sénégal avait plus qu’un tour dans son sac – avec El Hadji Diouf comme attaquant sans pitié, Le footballeur africain de l’année a ciblé Frank Leboeuf, qui avait été identifié comme la faiblesse possible dans l’armure du champion.

Les champions en titre semblaient quelque peu léthargiques, notamment en raison de la présence de leur meilleur joueur, Zinedine Zidane. Les joueurs du Sénégal ont harcelé à plusieurs reprises les Français, les forçant à adopter des schémas de jeu prévisibles.

Les Français sont revenus dans le match, dominant la possession, mais le capitaine du Sénégal Aliou Cisse était calme dans le dos, et pendant que les Français avaient leurs chances, ils ne pouvaient pas marquer. Ils ont parsemé les défenses sénégalaises tard dans la deuxième mi-temps, mais ils étaient devenus désespérés, tandis que l’équipe du Sénégal semblait confiante en sachant qu’ils avaient la mesure des champions.

Quand le coup de sifflet final a éclaté, le monde venait d’assister à l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du football. Le Sénégal a continué à dessiner avec l’équipe danoise, et affichait une avance incroyable de 3-0 sur les anciens champions de l’Uruguay avant de se battre pour revenir au score. Ils ont ensuite battu la Suède en huitièmes de finale, avant de perdre de justesse face à la Turquie, qui a elle-même terminé troisième du championnat.

La France, n’est pas parvenue pas à marquer un seul but, et n’a pas gagné pas un seul match, étant éliminé dans les phases de groupes. Leur confiance avait été détruite par le Sénégal. Cela figurerait dans les annales comme l’un des grands chapitres du football africain, rivalisant avec la défaite du Cameroun face à l’Argentine lors de la Coupe de 1990.

Il s’agirait de la journée la plus sombre de l’histoire du football français, mais c ‘était sans doute le meilleur match de football que l’on puisse espérer voir