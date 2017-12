Ces joueurs sénégalais qui risquent de rater la coupe du monde 2018

Même si on est à six mois de la coupe du monde, les coachs et les joueurs sont dans les calculs pour faire parti des différentes listes des 32 équipes qualifiées. Et le Sénégal n’est pas en reste.

Avant de publier la liste définitive des 23 joueurs sénégalais qui participeront à la coupe du monde 2018, Aliou Cissé va publier en mi-mai une pré-liste de 30 à 35 joueurs. Avec toute la quantité de joueurs sénégalais, le sélectionneur des lions de la Téranga a du pain sur la planche. En manque de temps de jeu dans leurs clubs, certains joueurs sénégalais devront partir lors du mercato d’hiver pour espérer faire parti de la liste d’Aliou Cissé. Parmi ces lions, le quotidien Stades a listé Diafra Sakho, Henri Saivet, Saliou Ciss et Abdoulay Diallo.

Pour Henri Saivet, la situation est plus difficile. L’international n’a disputé aucun match depuis le début de la saison avec son Newcaslte. Pour l’instant, selon les informations de Stades, il se maintient avec les U23 des Magpies. Henri Saivet n’est plus appelé avec les lions depuis le 10 juin 2017, lors de la première journée des qualifications de la CAN 2019, contre la Guinée Equatoriale (victoire 3-0). L’ancien joueur de Saint-Etienne devra, se trouver un nouveau club et du temps de jeu pour trouver les lions.

C’est aussi le cas pour le Hammer, Diafra Sakho. L’ancien Messin n’est pas titulaire à West-Ham. L’international Sénégalais a été décisif lors des derniers matchs du Sénégal contre l’Afrique du Sud. Mais sa situation actuelle risque de lui porter préjudice. En effet, Sakho devait quitter le club anglais, mais son club a torpillé sa signature à la dernière minute. Pour retrouver du temps de jeu, Dafra devra partir.

Abdoulaye Diallo était le gardien numéro des lions. Mais après sa blessure en août dernier, le gardien des lions a perdu sa place de numéro 1 en club et en sélection. Son retour en sélection est hypothéqué par la venue d’un nouveau gardien en sélection, Alfred Gomis. En même temps, durant son absence, Khadim Ndiaye a été très bon dans les cages des lions.

Saliou Ciss est aussi dans la même situation avec Angers. Depuis le début de la saison, Saliou Ciss n’a disputé que 3 matchs dont 2 titularisations. Le joueur d’Angers devra trouver un club en janvier pour retrouver les lions.