José Mourinho, Antonio Conte, Diego Simeone… L’Inter Milan a une short-list

Selon Tuttosport, l’Inter Milan envisagerait de se séparer de Luciano Spalletti, et plusieurs entraîneurs de renom auraient été ciblés pour prendre la suite.

Simeone et Mourinho connaissent la maison, Conte a l'avantage d'être libre

Alors que les coéquipiers de l'Argentin Mauro Icardi ont été éliminés dès la phase de poules de la Ligue des Champions, Luciano Spalletti (59 ans) ne serait pas certain de conserver son poste sur le banc de l'Inter Milan., l’ancien coach de la Roma serait aujourd’hui menacé, même si aucune décision ne devrait être prise dans le court terme. Dans cette optique, l’actuel troisième de Serie A aurait ciblé plusieurs entraîneurs de renom afin de prendre la suite du natif de Certaldo, qui est aussi passé par Empoli ou encore Saint-Pétersbourg. Selon les informations de Tuttosport, l'Argentin Diego Simeone (48 ans, Atlético Madrid) figurerait notamment sur la short-list des dirigeants intéristes, qui pourraient être tentés de miser un technicien connaissant d’ores et déjà maison.Même son de cloche concernant le Portugais José Mourinho (55 ans, Manchester United). En dépit du récent communiqué de son agent (*), le Special One pourrait se retrouver sur le marché dans les prochains mois. Enfin, une autre piste pourrait mener à Antonio Conte (49 ans). Le technicien italien attendrait le règlement de son litige avec Chelsea avant de reprendre du service, mais son profil retiendrait clairement l'attention de l'Inter Milan, qui se serait d'ores et déjà penché sur son cas il y a quelques mois.(*) : « Il y a eu de nombreuses rumeurs surJosé est très heureux au club et le club est très heureux avec lui. Il a un contrat à long terme avec Manchester United et il est totalement impliqué avec le club pour construire un solide projet pour gagner. »