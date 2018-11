José Manuel Aira n’est plus l’entraîneur de Sochaux

Omar Daf a été nommé entraîneur de Sochaux ce dimanche soir. Il remplace José Manuel Aira sur le banc des Lionceaux.



🚨 Après le départ de José Manuel #Aira, la direction de l’équipe première du FCSM est confiée à Omar #Daf. Il dirigera sa première séance lundi à 16h.

📋Retrouvez le communiqué officiel :

▶ https://t.co/mIscVzh5MS pic.twitter.com/d9Oker4bCf

— FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 25 novembre 2018

Juste après avoir annoncé l'éviction de José Manuel Aira , qui paye les mauvais résultats du club, classé 18eme de Ligue 2,Ce dernier, a occupait depuis deux ans le poste de coach de la réserve des Jaune et Bleu, après avoir été l'adjoint d'Albert Cartier en 2016-17. Intérimaire à deux reprises en 2013 et 2015, le Sénégalais est cette fois nommé pour de bon. Joueur historique du club franc-comtois, dont il a porté le maillot plus de 200 fois entre 1997 et 2009, puis entre 2012 et 2013, Omar Daf aura la lourde tâche de faire remonter les Sochaliens au classement.