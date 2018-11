José Luis Gaya (Valence) sur la short-list de la Juventus Turin

Voici les déclarations d'avant match :Jouer contre le Nigeria est toujours un moment fort. Nous restons sur deux souvenirs douloureux, nos deux finales perdues en 2014 et 2016. La seconde ce fut pire puisque ce fut devant notre public. Jusqu'ici nous avons eu un bon tournoi. Nous sommes venus jouer cinq matches et nous sommes sur la bonne voie. Ce match contre le Nigéria est la finale avant la finale en raison de la rivalité entre les deux pays, notamment au niveau du football féminin. En tant qu’équipe, nous n’avons plus qu’une chose en tête, gagner et nous qualifier pour la finale. Pour toute l'équipe, il s'agit d'effacer l'affront de 2016. Les Nigérianes après leur défaite initiale ont marqué dix buts. Oui, les spectateurs sont prévenus, ce sera un gros choc, une confrontation qui pourrait bien grandir le football féminin africain.Je ne crois pas qu'il y ait une pression spécifique. Le stade d'Accra, petit avantage, c'est celui où nous avons disputé nos trois matches précédents. Sur ce terrain, on est maintenant un peu comme chez nous. Nous y avons nos repères. Nous sommes toutes fin prêtes et toutes animées de monter su la plus haute marche du podium et cela passe par un résultat positif contre le Nigeria aux huit couronnes.En tant qu'entraîneur je ne peux qu'être impatient de retrouver le Cameroun sur notre chemin. Chacun connaît la rivalité qui oppose nos deux pays sur un terrain et ces retrouvailles seront une grande lutte. Il ne peut pas en être autrement, qualité des deux équipes oblige. Le tournoi n'avait pas bien commencé avec cette défaite surprise contre l'Afrique du Sud. Peut-être a-t-elle été un mal pour un bien. Ensuite nous avons survolé nos deux rencontres avec la Zambie et la Guinée Equatoriale. En tant qu’entraîneur, il est parfois bon d’être sous pression et j’ai déjà connu pareille situation. Je reste détendu et je pense que mes joueuses sont dans le même état d'esprit. Mais, croyez-moi, nous sommes très motivés pour le match. L'objectif, plus qu'un neuvième titre c'est une place à la Coupe du monde. Et les filles feront tout pour.Nous avons progressé pas à pas et nous affrontons maintenant les Camerounaises. L’équipe camerounaise n'a cessé de s'améliorer au fil des ans et chaque fois que nous jouons contre elles, c’est toujours une belle bagarre. Certains ont dit que notre équipe a vieilli. Je leur répondrai que les Super Falcons, ce ne sont pas les moins de 17 ans, les moins de 20 ans ou les moins de 23 ans. Il s’agit de l’équipe nationale senior et qu'elle n'impose aucune condition d’âge. Le sélectionneur choisit celles qui lui paraissent les meilleures sans consulter leurs pièces d'identité.