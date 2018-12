Jocelyn Gourvennec (Guingamp) veut du renfort

Selon les informations de nos confrères du Télégramme, Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur de Guingamp, souhaiterait quatre renforts pour le Mercato d’hiver. Le club du président Bertrand Desplat serait à la recherche d'un défenseur central, d'un latéral, d'un milieu de terrain récupérateur et d'un attaquant pour booster les coéquipiers de Christophe Kerbrat.

Pour Gourvennec, la priorité est donnée à des éléments d'expérience qui connaissent la Ligue 1



Alors que Guingamp reste scotché à la dernière place de Ligue 1, avec huit longueurs de retard sur le dix-septième, Jocelyn Gourvennec attend certainement avec impatience le Mercato d’hiver. Selon les informations de nos confrères du Télégramme, le successeur d’Antoine Kombouaré souhaiterait enregistrer le renfort de quatre nouveaux éléments durant le mois de janvier. Histoire de régénérer un effectif plombé par les mauvais résultats des dernières semaines. De retour sur le banc du club du président Bertrand Desplat, l’ancien coach de Bordeaux attendrait notamment la venue de deux joueurs pour renforcer son arrière-garde. Dans le détail,Un cran plus haut, un milieu de terrain récupérateur serait aussi attendu pour venir épauler Etienne Didot. Malgré la présence de Marcus Thuram et Nolan Roux (0 but cette saison en championnat), l’EAG serait également en quête d’un attaquant référencé pour la seconde partie de saison. Compte de la situation des coéquipiers de Christophe Kerbrat,. En mal de points, Guingamp devrait essayer de prendre de prendre un minimum de risques au moment de lancer une opération maintien qui devrait être des plus délicates compte tenu du retard accumulé. Pour rappel, les partenaires de Jérémy Sorbon compte huit points après 17 matchs de L1, total le plus faible de leur histoire. Et aucune des sept équipes affichant ce total ou moins à ce stade de la saison ne s’est maintenue dans l’élite au 21eme siècle...