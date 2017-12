Dans un entretien accordé à la FIFA, Lionel Messi est revenu sur les difficultés qu’il a rencontrées avec la sélection argentine, notamment les nombreuses finales perdues.

Aussi fou que cela puisse paraître, Lionel Messi vit bien avec quelques fantômes. La Pulga, qui a tout gagné à plusieurs reprises avec le FC Barcelone, doit encore briser un plafond de verre avec l’Argentine, sa sélection, avec laquelle il a échoué lors de nombreuses finales, en Coupe du Monde (2014) ou en Copa America (2007, 2015 et 2016). Le Mondial 2018, en Russie, lui permettra-t-il de mettre fin à la malédiction ? Son sélectionneur, Jorge Sampaoli, en est certain. Il y a quelques semaines, l’ancien coach du FC Séville avait affirmé que « le football devait une Coupe du Monde à Messi ». Dans un entretien accordé à la FIFA, le quintuple Ballon d’Or a réagi à la déclaration de l’entraîneur : « Ce que j’en pense ? Eh bien, j’espère que le football me paiera sa dette ».