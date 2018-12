Jean-Clair Todibo (Toulouse), la Juventus accélère

Sénégal : Aliou Cissé sera revalorisé

Le salaire du sélectionneur national, Aliou Cissé sera revu à la hausse. L’annonce est du Ministre des Sports, Matar Ba, lors du son passage, hier, à l’Assemblée nationale pour le vote du budget de son Ministère pic.twitter.com/dKauSD6QON — Senego.com (@senego) 3 décembre 2018

Is Mesut Ozil set to leave Arsenal? The papers say he's a target for Inter Milan. It's the gossip! ➡ https://t.co/D9HhkTEvfk pic.twitter.com/kw77EPCMpo — BBC Sport (@BBCSport) 3 décembre 2018

OFFICIEL ! Mark Hughes n'est plus l'entraîneur de Southampton. pic.twitter.com/6XegBxZEKH — Actu Foot (@ActuFoot_) 3 décembre 2018

Alors que des divergences avaient été rapportés au sujet d'une prolongation d'Aliou Cissé à la tête du Sénégal, le ministre des Sports a annoncé que le patron des Lions de la Teranga serait prochainement revalorisé. "Nous sommes en phase avec la Fédération de football, je peux vous assurer que nous travaillons en toute intelligence avec elle et dans le cadre précis du sélectionneur national, nous pouvons vous informer que nous travaillons à revaloriser son salaire", a déclaré Matar Ba, cité par l'APS. "Nous devons rappeler que c’est nous qui payons jusque-là son salaire, nous avons accédé à la demande de la Fédération de nommer à la tête de notre équipe nationale, un fils du pays, un technicien local. Et c’est parce que nous croyons à cette expertise locale qu’on a accédé à la demande de revalorisation de son salaire pour que les gens ne pensent pas que nous acceptons pour les coachs étrangers ce que nous refusons pour les nôtres", a-t-il ajouté, sans toutefois préciser le montant et la date de cette revalorisation.Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, le meneur de jeu international allemand Mesut Özil (30 ans) serait susceptible de faire ses valises durant les prochains mois. Absent lors de l’affiche de dimanche contre Tottenham (4-2, 14eme journée de Premier League), l’ancien joueur du Werder Brême et du Real Madrid ne serait pas considéré comme intransférable par Unai Emery, le manager des Gunners. Auteur de trois buts cette saison en championnat (+ une passe décisive), le natif de Gelsenkirchen pourrait notamment rebondir en Serie A. En effet, à en croire le Sun on Sunday, l’Inter Milan se pencherait de près sur le cas du numéro 10, qui a été recruté pour quarante-sept millions d'euros il y a cinq ans (hors bonus).Révélé la saison dernière et installé comme titulaire indiscutable depuis le début de l'exercice 2018/2019, Aaron Wan-Bissaka (20 ans) est l’objet de convoitises de la part de Manchester City selon le Daily Mirror. Pep Guardiola apprécierait beaucoup le profil de l’arrière gauche de Crystal Palace. Ayant porté le maillot de l'équipe de la République démocratique du Congo des moins de vingt ans en 2015, le défenseur droit est considéré comme l'un des plus grand espoir du football congolais. Les Citizens ont coché son nom et pourraient tenter de l’attirer dans leurs filets lors des prochains Mercatos. Il faudra cependant se montrer convaincant pour faire céder les Eagles, car le contrat de l’originaire de Kinshasa court jusqu’en 2022.Dix-huitième de Premier League et premier relégable, Southampton n’a remporté d’un seul match depuis le début de la saison. Une situation qui a obligé les dirigeants des Saints à sa se séparer ce lundi de leur manager Mark Hugues, arrivé sur le banc en cours de saison dernière. Son entraîneur adjoint Kelvin Davis prend provisoirement la tête de l’équipe première en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. Samedi dernier face à Manchester United, Southampton menait 2-0 avant de finalement se faire rejoindre au score (2-2).Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus Turin, le milieu de terrain international uruguayen Rodrigo Bentancur (21 ans) pourrait rempiler. Selon les informations de Tuttosport, la Vieille Dame souhaiterait blinder l’engagement de l’ancien joueur de Boca Juniors. L’occasion de faire sauter une clause qui assure au club argentin 50% sur une éventuelle revente du natif de Nueva Helvecia. Recruté pour un peu plu de dix millions d’euros l’an passé, le numéro 30 des Bianconeri est apparu à douze reprises cette saison en Serie A (2 buts et 1 passe décisive).