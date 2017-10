Italie - Spezia : Alberto Gilardino rebondit en Serie B

Sans club depuis juin, Alberto Gilardino s’est engagé mardi en faveur de Spezia. Le champion du monde 2006 avec l’Italie a paraphé un bail de deux ans le liant à l’actuel 12eme de Serie B.

Un champion du monde en deuxième division italienne. Sacré en 2006 avec l’Italie, Alberto Gilardino (35 ans) s’est engagé mardi avec Spezia, qui a officialisé son arrivée. Celui qui portera le numéro 10 avec l’actuel 12eme de Serie B a paraphé un contrat de deux saisons, selon la presse italienne. L’ancien attaquant international (57 sélections, 19 buts) était libre depuis la fin de son bail avec Pescara fin juin. Il avait successivement porté le maillot d’Empoli et de Pescara la saison passée, pour aucun but en 17 apparitions en Serie A (14+3) et avec une relégation pour les deux clubs.

Une seule expérience à l’étranger

Homme aux 188 réalisations en 514 rencontres dans l’élite italienne, Gilardino avait brillé à Parme, au Milan AC ou encore à la Fiorentina. Il aura connu sa seule expérience à l’étranger en Chine, au Guangzhou Evergrande, pendant les six derniers mois de l’année 2014. A noter qu’avant de s’engager avec Spezia, son nom était cité du côté de Crystal Palace, lanterne rouge de Premier League avec sept défaites en autant de journées sans avoir marqué le moindre but.