Italie : Quand les fans de Modène organisent les obsèques de leur club

Les supporters du FC Modène ont symboliquement organisé les obsèques de leur club ce dimanche pour illustrer la situation périlleuse de leur équipe favorite.

Le FC Modène se morfond. Actuellement dernier de la troisième division italienne avec zéro point au compteur, le club est qui plus est dans une situation financière précaire et pourrait, pour ne rien arranger, écoper de plusieurs points de pénalité. Ce week-end face à Mestre, Modène a été contraint de déclarer forfait n’ayant plus accès à son stade suite à des impayés. Pour marquer le coup, 300 supporters ont manifesté ce dimanche pour organiser les obsèques de leur club, avec un cercueil bleu et jaune comme symbole de la mort de leur club. Le FC Modène a effectué son dernier passage en Serie A en 2004.