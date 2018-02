Italie : L'Inter sans briller

L’Inter Milan a dominé Benevento en marquant deux buts en trois minutes en deuxième période ce samedi soir (2-0).

Une semaine après sa défaite contre le Genoa, l’Inter Milan n’avait vraiment pas le droit à l’erreur contre Benevento ce samedi soir. Sans briller, les hommes de Luciano Spalletti ont fait le boulot en en s’imposant (2-0). Mais ce fut dur et long pour les Milanais, qui ont souffert pour se procurer des occasions franches face à la lanterne rouge de Serie A. Il a fallu un corner pour débloquer la situation peu après l’heure de jeu, avec une tête gagnante de Skriniar au deuxième poteau (66eme). Abattus par cette ouverture du score, les coéquipiers de Sagna, titulaire en défense, se sont une nouvelle fois oubliés au marquage trois minutes plus tard, permettant à Ranocchia de reprendre d’une tête plongeante le coup-franc botté par Cancelo (69eme). L’entrée de Diabaté dans les dernières minutes n’a rien changé, et Benevento s’incline pour la 22eme fois de la saison. Avec onze points de retard sur le premier non-relégable, le miracle semble désormais bien loin pour les Sorciers. Plus haut, l’Inter reprend provisoirement la troisième place à la Roma.