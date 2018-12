Italie : L'Inter a galéré

L’Inter Milan est venu à bout de l’Udinese ce samedi soir grâce à un penalty de Mauro Icardi (1-0).

Une possession de balle largement en sa faveur, 14 tirs à 6, et pourtant une domination que l’Inter Milan a eu beaucoup de mal à concrétiser ce samedi après-midi.A un quart d’heure du coup de sifflet final, l’attaquant argentin a fait le show en trompant Musso d’une panenka, après un penalty accordé après recours au VAR pour une main d’un défenseur adverse dans la surface. Ce but, aussi tardif et pénible soit-il, est précieux pour l’Inter Milan, qui restait sur deux matchs de championnat sans victoire, et sur une élimination rageante en Ligue des Champions mardi. Au classement, il permet au club lombard de prendre un peu d’avance sur le Milan AC, quatrième à six longueurs avec un match en moins.