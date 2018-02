Italie : Le Napoli en profite !

Dimanche, la neige a empêché la Juventus Turin d’affronter l’Atalanta Bergame. En attendant, le Napoli ne s’est pas fait prier pour prendre de l’avance en tête du classement.

Ce lundi soir, les Napolitains se sont largement imposés sur la pelouse de Cagliari (0-5) et en profitent pour prendre provisoirement quatre points d’avance sur la Juve. Pas en réussite dans les premières minutes, Mertens a laissé le soin à Callejon d’ouvrir le score en reprenant du pied droit un centre en retrait d’Allan (28eme). Puis le Belge a réussi à faire trembler les filets en coupant du bout du pied, un centre fort au premier poteau d’Hysaj (42eme). En deuxième période, les troupes de Maurizio Sarri ont encore accéléré le rythme. Hamsik a inscrit le troisième but de son équipe d’une jolie frappe enroulée du pied gauche à l’entrée de la surface de réparation (61eme). A vingt minutes du terme, les visiteurs ont obtenu un penalty logique suite à une main de Castan. Insigne s’est chargé de transforme la sentence (71eme). Et dans le temps additionnel, Mario Rui a encore corsé l’addition en envoyant une merveille de coup-franc dans la lucarne de Cragno (91eme). Toujours aussi irrésistible sur le plan offensif, le Napoli continue de mettre la pression sur la Juventus dans la course au Scudetto. La prochaine journée de Serie A s’annonce déjà explosive avec deux chocs au programme des deux leaders du championnat. Naples accueillera la Roma, pendant que la Juve ira sur la pelouse de Lazio.