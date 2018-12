Italie : Le Milan rate l'occasion

Pas satisfait de la performance de ses joueurs, Christophe Galtier a rappelé à l’ordre les Lillois après leur match nul contre Reims ce dimanche (1-1).

A quelques secondes près, le LOSC aurait vu sa série d’invincibilité à domicile s’arrêter ce dimanche après-midi contre Reims. Mais un penalty transformé par Nicolas Pepe dans le temps additionnel a permis aux Lillois d’arracher le match nul (1-1) en conférence de presse. On a eu le mérite de se battre jusqu’au bout et de ne pas abandonner. J’apprécie ce point qui nous permet de rester invaincus à domicile. C’est le signe d’une équipe qui ne lâche rien », s’est réjoui l’entraîneur nordiste. Surtout que les Dogues restent deuxièmes de Ligue 1 grâce à ce résultat. Pourtant, Christophe Galtier a ensuite tancé ses joueurs face aux médias. « On a un peu souffert physiquement et c’est sûrement lié aux deux matchs que nous avons joués précédemment dans la semaine. Ça nous a beaucoup coûté. On a manqué de justesse technique, de bons déplacements.On ne peut pas gagner sur 30 minutes. On doit être plus fort sur un plan mental dans ce genre de rencontre. J’aimerais que ce match soit un rappel à l’ordre. (…) Aujourd’hui, on a 31 points mais ce dimanche, on ne méritait vraiment pas mieux », a-t-il conclu.