Istanbul Basaksehir : Adebayor retrouve ses talents de finisseur !

L’Istanbul Basaksehir, crée en 1990, a mis 17 ans pour accéder à l’échelle supérieur et après quelques années passées à l’élite, le club joue désormais le haut du tableau avec les grands .. Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas.

Parmi les clés de ce succès, l’attaquant Togolais Emmanuel Adebayor qui revit une nouvelle jeunesse à 33 ans. Arrivé à la fin du mois de janvier dernier après six mois sans club, l’ancien monégasque a retrouvé son talent de buteur.

Avec 6 buts en 11 matchs sur la deuxième partie de la saison dernière, il a aidé son club à terminer deuxième au classement, pour la première fois de son histoire.

Cette saison, il est déjà à 8 buts en 14 matchs de championnat dont un brillant triplé face au leader, Galatasaray (5-1) et le but de la victoire face à Alanyaspor et Goztepe (2-1 à chaque fois).