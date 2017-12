Il faudra attendre avant de parler aux arbitres

Les acteurs du football professionnel devront désormais attendre une demi-heure après le coup de sifflet final d'une rencontre s'ils veulent s'entretenir avec l'arbitre. C'est du moins ce qu'a annoncé Noël Le Graët à l'occasion de l'assemblée de la FFF.

Que ce soit en milieu de semaine lors de la Coupe de la Ligue ou à Saint-Etienne vendredi soir, certaines décisions arbitrales ont créé la polémique et n’ont pas manqué de faire réagir les joueurs, entraîneurs ou présidents des clubs concernés. Afin d’apaiser la situation et, surtout, de permettre aux hommes en noir d’exercer plus sereinement, la FFF souhaiterait mettre en place un délai minimum de trente minutes avant de pouvoir s’entretenir avec un arbitre. « Je souhaite que les arbitres puissent arbitrer tranquillement, ça ne veut pas dire qu’ils ne se trompent jamais, mais je demande que le vestiaire de l’arbitre soit un lieu de droit : on attend une demi-heure après la fin d’un match avant de demander un rendez-vous, a ainsi annoncé Noël Le Graët à l’occasion de l’assemblée de l’instance nationale. On ne descend pas trois minutes après le match en hurlant pour demander un rendez-vous avec quelqu’un qui n’a pas encore pris sa douche, c’est un manque de respect. Ça n’empêche pas la passion, on ne règlera jamais l’ensemble des problèmes, mais c’est un signe fort pour que les arbitres soient respectés. »