Ian Wright: Sadio Mané est jaloux de Mohamed Salah!

Le buteur légendaire d’Arsenal, Ian Wright, s’est exprimé sur la chaîne britannique BBC concernant une » rivalité » entre Sadio Mané et Mohamed Salah

Selon l’Anglais, Sadio Mané serait jaloux des prestations époustouflantes de son coéquipier « Sadio Mané est jaloux de son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah.

Mo Salah est venu et, souvenez-vous, quand Mané est allé à la Coupe d’Afrique des Nations et que tout le monde disait qu’on ne pouvait pas le remplacer. Maintenant, ils ont Salah et Sadio est sur le banc. »

Rappelons que l’Egyptien est actuellement meilleur buteur de la Premier League avec 14 buts en 18 matchs et a également inscrit 8 buts en 6 matches de Ligue des champions.

A noter également que face à Everton, Sadio Mané a préféré frapper alors que Salah se trouvait seul face au but. Une décision qui a coûté deux points à Liverpool.