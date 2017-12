Ian Wright, ancien attaquant anglais : « Sadio Mané est jaloux de Salah »

« Sadio Mané est jaloux de Mouhamed Salah », c’est la bombe lâchée par I ‘ancien attaquant anglais, Ian Wright. Le deuxième meilleur buteur d’Arsenal est revenu sur BBC 5 Live sur l’association entre Mané et Salah, et la méforme de l’international Sénégalais.

« Sadio Mané est jaloux de son coéquipier à Liverpool, Mohammed Salah » a lâché Ian Wright. Selon l’anglais, l’international Sénégalais est frustré par la forme actuelle de Mouhamed Salah. En effet, en ce début de saison, l’Egyptien est la principale arme de Liverpool avec déjà 14 buts et 3 passes décisives en 18 matchs de Premier League. Tandis que Sadio Mané affiche un bilan de 4 buts et 3 passes décisives en 10 titularisations en Premier League. Mouhamed Salah est aussi largement favori pour remporter le ballon d’or africain 2017 devant son coéquipier sénégalais.

Un bilan et une redistribution des rôles qui fait dire à l’ancien joueur d’Arsenal, Ian Wright, que Mané n’est plus si important que ça par rapport à la saison dernière « Mohammed Salah est venu et, souvenez-vous quand Mané est allé à la Coupe d’Afrique des Nations et que tout le monde disait qu’on ne pouvait pas le remplacer. Maintenant, ils ont Salah et Sadio est le banc », a t-il déclaré sur BBC 5 Live repris par le quotidien Stades.