Horoya : le Burkinabé Bassirou Ouedraogo frôle la mort !

Grosse frayeur dans le camp de l’équipe guinéenne, Horoya AC, le lendemain de sa victoire (1-2) face à l’AS Togo Port, à Lomé pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF.

L’attaquant burkinabé, Bassirou Ouedraogo a été victime d’un accident à la plage et l’a échappé belle. La séance de décrassage à la plage est tournée au cauchemar quand Ouédraogo fait un plongeon et retombe sur sa nuque.

« Sur le coup, personne ne s’est rendue compte de la gravité. Les joueurs ont continué à courir sous l’ordre de l’entraîneur, Victor Zvunka qui minimisait en quelque sorte ce qui venait de se produire. Mais son coéquipier, Mohamed Djibo a constaté qu’il ne se relevait pas et que l’équipe l’avait laissé derrière. Il s’est directement retourné pour voir ce qui se passait. À ce moment là, les vagues avaient commencé à éloigner Bassirou. Quand il l’a récupéré, il a constaté que son coéquipier était inconscient et qu’il avait bu beaucoup d’eau. Sur place, il a été réanimé avant d’être transporté à la clinique », raconte Soufiane Souaré à Guineenews.

« Il (le médecin, ndlr) nous a dit que quelque chose s’est déplacé au niveau du cou du joueur et qu’il fallait l’opérer en toute urgence dans les six heures qui suivent pour espérer qu’il retrouve toute la mobilité de son corps. D’après le docteur, Bassirou au a eu vraiment la chance sinon d’après lui ce genre d’accident entraîne directement la mort. Nous étions sous le choc à cause de ce que nous venions d’entendre. Il était presque inconscient quand on l’a vu, il bougeait quand même sa tête. Sur place, on a décidé de le transférer directement dans une grande clinique pour qu’il soit immédiatement opéré. Au moment où je vous parle, il doit être en train d’être opéré. Le président, Antonio Souaré a tout réglé au niveau de la clinique. Nous espérons qu’il va se remettre rapidement et qu’il va continuer à jouer au football », a ajouté le président d’Horoya.

L’attaquant burkinabé sera absent pour le deuxième match d’Horoya dans la phase de poules, le 22 mai prochain face à Mamelodi Sundowns.