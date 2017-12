Henry Kasperczak, ancien sélectionneur du Sénégal : « Le parcours des lions en 2002 était un accident »

Henry Kasperczak s’est confié au nouveau quotidien sénégalais Record. L’ancien sélectionneur des lions ne retient pas de bons souvenirs avec le Sénégal. Le technicien franco-polonais a comparé la génération 2002 à celle de 2017 mais il aussi parlé d’Aliou Cissé.

Sur la génération 2002, qu’il a dirigé après la coupe du monde, Henry Kasperczak se souvient « En un moment donné, je me sus rendu compte que leur parcours et leurs performances au Mondial de 2002 étaient un accident. D’ailleurs, depuis lors, ils n’ont plus réédité ces exploits. Ils étaient tous versés dans l’autosatisfaction. Parce qu’après la Coupe du monde, la plupart pour ne pas dire tous avaient trouvé de très bons clubs en Europe. J’avais tout le temps le sentiment d’être trahi par un groupe qui n’était pas du tout soudé » a déclaré le coach des lions à la coupe d’Afrique au Ghana en 2008.

Sur le sélectionneur de la génération 2017, Kasperczak lui dresse des lauriers « Aujourd’hui, le Sénégal a un bon entraîneur, Aliou Cissé. Et tout le monde est content de lui parce qu’il a de bons résultats. C’est un garçon bien avec son groupe. Il se peut que je me trompe, mais on le sent proche de ses joueurs. Je profite de l’occasion pour lui souhaiter bonne chance au Mondial. Le Sénégal est considéré comme une bonne équipe et pourrait atteindre les 8es de finale. C’est une équipe qui monte avec une génération de joueurs assez intéressante. Je ne citerai pas de noms, mais des gardiens de but jusqu’aux attaquants, le Sénégal est bien doté. Et tous les entraîneurs du monde rêvent d’un tel groupe ».