Henan Jianye : Christian Bassogog inscrit son troisième but

L’attaquant camerounais, Christian Bassogog (22 ans), a inscrit son troisième but de la saison avec Henan Jianye en déplacement au Hebei CFFC de Gervinho, Lavezzi et Masherano.

Le champion d’Afrique a marqué l’unique but de la victoire à la neuvième minute. Il reçoit un ballon dans le rond central, il accélère, puis fixe le gardien et ouvre son pied pour battre le gardien adverse d’une frappe de l’intérieur du pied au second poteau.

Touché à la cuisse, Bassogog cède sa place à la pause. Mais ses coéquipiers ont défendu son but jusqu’au bout, s’imposant sur la plus petite marge (1-0). C’est seulement la deuxième victoire d’Henan Jianye en Super League.