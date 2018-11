Hazard (Chelsea) ferme la porte à un départ cet hiver et au PSG

Présent au Canal Football Club, Eden Hazard a affirmé qu’il ne reviendrait en Ligue 1 que du côté de Lille et a fermé la porte à un transfert au PSG.

Hazard : « Je ne reviendrai qu'à Lille »

Eden Hazard rejoindra-t-il le Real Madrid ? C’est la question que tout le monde se pose en Angleterre et en Espagne tant Florentino Pérez est à la recherche d’un nouveau Galactique et aurait ciblé le Belge.malgré la volonté affichée de Maurizio Sarri depuis son arrivée à Londres. Invité sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Hazard est revenu sur ces rumeurs. « Pour l’instant, comme je l’ai dit, je me concentre sur Chelsea, a-t-il annoncé. Il me reste un an de contrat après cette année. On verra. »Une chose est sûre, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde ne quittera pas le club qu’il a rejoint en 2012 cet hiver comme l’annonce la presse espagnole. « Bouger cet hiver ? (Ce n'est) pas possible.Pour le club et les supporters. C'est possible que je parte l'été prochain, mais c'est possible aussi que je reste toute ma carrière à Chelsea. » Une déclaration pour satisfaire tout le monde que ce soit de l’autre côté des Pyrénées ou du côté des dirigeants de Chelsea. Au cours de cet entretien, l’ancien Lillois a également fermé la porte à un transfert au PSG.mais le principal intéressé a préféré repousser les avances. Pourquoi ? « J’ai toujours dit que si je devais revenir un jour en Ligue 1 ce serait uniquement à Lille. »