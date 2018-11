Guinée Equatoriale – Sénégal : Aliou Cissé dévoile le 11 de départ des lions

Ce samedi 17 novembre 2018, le Sénégal affronte la Guinée Équatoriale pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de 2019, au Cameroun. Pour la première fois, le sélectionneur des lions, Aliou Cissé, a dévoilé le 11 de départ des lions de la Téranga à 24h du match.









Déjà qualifié pour la coupe d’Afrique des nations de 2019, Aliou Cissé va changer son système de jeu pour le match contre la Guinée Équatoriale, ce samedi 17 novembre à 15h à Bata. En effet, le technicien sénégalais range son 4-4-2 pour laisser place à un système de jeu en 3-4-3.









Pour ce qui du choix des hommes, comme on vous l’avait annoncé, Aliou Cissé va faire jouer Edouard Mendy. Le gardien de Reims sera aligné au départ du match. Ça sera sa première titularisation avec le Sénégal, un moyen pour le sélectionneur des lions de la Téranga de sécuriser le choix d’Edouard Mendy de rejoindre la sélection sénégalaise.