Goal 50 : Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Salah honorés !

Carles Puyol s'est exprimé sur le cas Ousmane Dembélé lors d'un tournoi caritatif avec Eric Abidal : "C’est un jeune joueur et nous devons essayer de l’aider. Il n’est pas facile de s’adapter à la philosophie du FC Barcelone, que tout paraisse si médiatique, dès que vous êtes en retard pour l'entraînement cela ressemble à la fin du monde". "Ousmane Dembélé sait qu'il a à côté de lui de bons professeurs, des gens qui l'aideront à coup sûr. Ce qui est important, c'est qu'il ait une bonne attitude et qu'il réfléchisse. Vous devez savoir où vous en êtes, tirer parti de ces opportunités. Parfois, quand vous êtes jeune, vous ne réalisez pas ce que vous laissez aller, puis quand vous voulez réagir, il est déjà trop tard", a ajouté l'ancien défenseur blaugrana dans des propos relayés par AS. L'agent de l'international français avait lui défendu son client au micro de RMC Sport : "Toutes ces critiques me font bien rire. Cela avait déjà commencé avec un soi-disant retard lors du rassemblement avant un match de Ligue des champions contre l’Inter. Je suis surpris que des journaux très sérieux puissent reprendre ces informations parce qu’Ousmane n’est pas arrivé en retard. Son entraîneur a bien confirmé que le fait qu’il n’ait pas été titulaire n’était pas dû à un retard"Il y a aussi eu une polémique lors du match contre le Rayo Vallecano, quand Ousmane égalise. L’équipe reprend rapidement le ballon parce qu’ils sont menés et je ne suis pas sûr qu’à Barcelone, on fête les buts quand on est menés".