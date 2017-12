Gignac ne compte pas quitter les Tigres

André-Pierre a avoué qu'il aimerait terminer sa carrière aux Tigres de Monterrey, club au sein duquel il évolue depuis 2015.

Débutée en 2015, l’aventure d’André-Pierre Gignac à Monterrey peut s’apparenter à une magnifique idylle. En l’espace de deux saisons, l’ancien Toulousain s’est attiré les faveurs de ses supporters, a réalisé des prestations plus que convaincantes et a enrichi son palmarès avec plusieurs titres, le dernier ayant été conquis dimanche (tournoi d’ouverture). L’international français se sent bien au Mexique et envisage même d’y finir sa carrière. « J’aimerais terminer ma carrière aux Tigres, cela m’enchanterait, a-t-il révélé à l’AFP à l’issue de la finale remportée face aux Rayados (1-1, 1-0). Nous sommes la plus grande équipe du football mexicain. Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons joué avec le cœur. » Sous contrat jusqu’en juin 2018, le natif de Martigues devrait d’ailleurs prochainement prolonger. « Il nous a dit qu’il fallait qu’on se réunisse, a confirmé Alejandro Rodriguez, le président du club mexicain (propos relayés par L’Equipe). On le fera sans doute à son retour de vacances. » Gignac voit même un peu plus loin : « J’ai même déjà des idées pour mon après-carrière. Pourquoi ne pas entrer dans le staff technique ? »