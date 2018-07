Ghana : Thomas Partey désigné joueur de la saison

Thomas Partey (Atlético Madrid) a été désigné joueur ghanéen de la saison, lundi à Accra.

Thomas Partey a été désigné joueur ghanéen de l’année, lors d’une cérémonie organisée ce lundi soir à Accra. Le joueur de l’Atlético Madrid a été préféré à Jordan Ayew (Swansea City), Richard Ofori (Maritzburg United) et Albert Adomah (Aston Villa). Le gardien de but Thomas Abbey (Hearts of Oak) a devancé Stephen Sarfo (Berekum Chelsea) et Daniel Darkwah (Aduana Stars) pour le trophée du meilleur joueur local.

https://youtu.be/Ag3PhekUB8M