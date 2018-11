D’un côté le plus jeune président de la République en France, de l’autre le plus jeune champion du monde français.

La visite en Russie a été appréciée

Emmanuel Macron et Kylian Mbappé partagent une passion pour le football mais aussi une précocité dans leurs domaines de prédilection. Et dans un entretien accordé à la chaine de télévision suisse RTS, l’attaquant du PSG et des Bleus s’est montré dithyrambique à l’égard du chef de l’Etat. « J’ai eu la chance énorme de le côtoyer, c’est vraiment quelqu’un de respectueux, il a été adorable avec nous. C'est un grand homme », juge le natif de Bondy. Pendant la Coupe du Monde, Emmanuel Macron avait promis de venir encourager les Bleus en cas de qualification pour les demi-finales. Présent à Saint-Pétersbourg contre la Belgique, il avait renouvelé sa venue en Russie pour la finale à Moscou, contre la Croatie.« Il avait fait la promesse de venir nous encourager à la Coupe du Monde et il est venu, il nous a soutenu. On l’a vu célébrer les buts, donc c’est vraiment important, apprécié Kylian Mbappé. Ce n’est pas rien de voir un président nous soutenir à ce point. Tous les joueurs ont été fiers et ça nous a donné une raison supplémentaire de tout donner pour le pays. » Après le titre de champion du monde et une descente des Champs-Elysées à toute vitesse, Kylian Mbappé et ses partenaires de sélection avaient été reçus à l’Elysée. Pas une première pour l’ancien Monégasque, qui avait déjà été convié en février à l’occasion d’un déjeuner organisé pour la visite du président du Libéria George Weah. Du haut de ses 19 ans, le prodige du football français confesse ne pas avoir été impressionné. « Je n'ai jamais le trac. Je n'ai jamais peur. J'ai une vie de rêve et quand vous avez une vie de rêve vous n'avez pas peur », sourit Mbappé.