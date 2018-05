Gençlerbirligi : Pogba agressé par certains de ses coéquipiers !

Copyright -Via Twitter @AntalyasporLife

L’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne, Florentin Pogba, a été agressé par plusieurs de ses coéquipiers de Gençlerbirligi. Le défenseur guinéen a décidé de quitter la pelouse avant le coup de sifflet final du match face à Antalyaspor en championnat turc, laissant son équipe finir à dix.

Le frère de Paul Pogba a été pris à partie dans les vestiaires par certains de ses coéquipiers après la rencontre, ont rapporté l’agence de presse Dogan et le quotidien sportif Fanatik qui évoquent une agression.

Les forces de sécurité et des dirigeants du club se sont interposés, et Pogba a dû être mis à l’abri. Pendant le match, Pogba s’était emporté contre un coéquipier après une action ratée alors que Gençlerbirligi était mené 1 à 0 (score final), avant de retirer son maillot et de quitter brusquement le terrain à la 88e minute. Il a ensuite une vive altercation avec certains joueurs.

Le joueur de 27 ans a rejoint le principal club de la capitale turque Ankara en janvier dernier où il avait signé un contrat d’un an et demi.