Gattuso aurait « préféré un couteau dans le dos » contre Benevento

Gennaro Gattuso n’a pas digéré l’égalisation à la dernière minute de Benevento contre le Milan AC (2-2). Un premier point pour le promu que l’entraîneur milanais aurait aimé ne pas concéder.

Une première à oublier pour Gennaro Gattuso. Pour son premier match à la tête du Milan AC, le coach italien a démarré avec un match nul… contre Benevento ! (2-2). Le promu n’avait toujours pas inscrit le moindre point depuis son accession à la Serie A cette année. Une contre-performance pour le Milan surtout que l’égalisation est intervenue dans les dernières secondes de la partie par le gardien sur un corner ! « Ça fait mal. Il aurait mieux valu prendre un coup de couteau qu’un but pareil, a réagi l’Italien. Nous avons souffert les 15 dernières minutes et nous avons reçu une gifle. Je ne m’attendais pas à un but du gardien à la dernière minute. », a avoué Gattuso à l’issue de la rencontre. Si Benevento a fêté ce but comme une finale de Coupe du monde, le Milan est plus que jamais dans le dur et pointe à 13 points de la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions…