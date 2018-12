Garcia : « Un OM à deux visages »

Consistant en première période, usé en second, l’Olympique de Marseille a montré deux visages lors de son match nul face à Reims (0-0), ce dimanche. Dimitri Payet et Rudi Garcia l’ont confirmé.

Payet : « On aurait dû marquer, cela les aurait fait sortir »

Au moins, cette fois, Rudi Garcia s’est calqué sur l’impression générale. Il y a bien eu un « OM à deux visages », ce dimanche, face à Reims, comme l’entraîneur marseillais l’a confirmé au micro de beIN SPORTS après la rencontre. « Je ne suis pas satisfait du score, je suis satisfait de la première période mais pas de la deuxième, a-t-il aussi ajouté. Les Phocéens ont concédé le nul, à domicile, face au promu, alors qu’une victoire les aurait rapprochés ou installés sur le podium.Marseille a donc perdu deux points et cette fois, il n’était pas question de minimiser la contre-performance, comme ce fut le cas jeudi, après le lourd revers subi sur le terrain de l’Eintracht. « Francfort, c’est oublié, on savait déjà que l’on était éliminés de la Ligue Europa, a confié Dimitri Payet au micro de la chaîne de télévision. Le match le plus important de la semaine, c’était aujourd’hui ».Lors du premier acte, les Marseillais ont bel et bien montré qu’ils avaient su faire le vide. Ils ont largement accusé le coup lors du second. « C’est dommage qu’on n’ait pas su, en deuxième période, reproduire la performance de la première sur le rythme, l’intensité, le jeu, les occasions, les tirs cadrés, a lamenté le coach olympien. On a six tirs cadrés lors des 45 premières minutes, aucun lors des 45 suivantes ».Payet, aussi, s’en est tenu au constat. « On savait que Reims défendait bien, on aurait dû marquer, cela les aurait fait sortir, a-t-il dit. Plus le temps passait, mieux c’était pour nos adversaires. On n’a pas su trouver de quoi faire sauter le verrou aujourd’hui ». Et la tâche pourrait être au moins aussi difficile lors de la prochaine journée, dans trois jours, à Nantes.