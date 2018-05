Garcia : « L’Atlético aura plus de chances de la gagner »

Après la qualification de l’Olympique de Marseille pour la finale de la Ligue Europa, Rudi Garcia s’est montré piquant envers le RB Salzbourg et l’arbitrage. Sans surprise, il a aussi placé son équipe en outsider pour la finale face à l’Atlético de Madrid.

Rudi Garcia, quel est votre sentiment après cette qualification obtenue au bout des prolongations ?

Il y a énormément de satisfaction. Mais aller en finale, ce n’est pas une fin en soi. On sera bien évidemment outsiders contre l’Atlético de Madrid, même si on joue en France, à Lyon, à domicile. Ils ont plus de chances que nous de la gagner, on jouera nos chances à fond pour empocher le trophée. Maintenant qu’on est en finale, on ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

La ville de Marseille est en fusion, et il y a eu une belle communion avec votre public…

C’est juste énorme. Merci aux 1500 supporters qui étaient présents. Merci au peuple marseillais qui nous a poussés. Je pense qu’une partie de la France se reconnaît dans cette équipe. C’est ce qui est beau. Le scénario était plutôt sympa, marquer par notre « grand attaquant » au bout du bout du match… Le groupe le mérite. Je suis content pour mon staff, mes joueurs et mes supporters.

Pourquoi cette qualification a-t-elle été si difficile à obtenir ?

Salzbourg est une très bonne équipe. Je pense que l’Europe l’a découverte. Nous non. Dès les poules, on savait qu’ils avaient beaucoup de qualités et de jeunes joueurs. Leur seul défaut, c’est qu’ils manquent d’humilité. Je pense qu’ils l’apprendront au fur et à mesure de leur parcours. Nous, on a été supérieur sur l’ensemble des deux rencontres. Je vais juste dire aussi : vivement la vidéo. Cela évitera de reparler de leur deuxième but hors-jeu, de la main de Caleta-Car qui aurait dû nous permettre d’avoir un penalty, ou du but que l’on marque sur corner alors qu’il y avait sortie de but.