Garcia agacé par un contrôle antidopage… et Aulas suspecté !

Un contrôle antidopage effectué par ses joueurs, à deux jours de la demi-finale retour de Ligue Europa, a considérablement agacé Rudi Garcia. Certains membres du staff suspecteraient même une éventuelle implication de Jean-Michel Aulas !

Le score acquis au match aller (2-0) aurait certainement dû offrir un peu de sérénité aux joueurs de l’Olympique de Marseille. Ce jeudi, à l’heure d’aborder la demi-finale de Ligue Europa face au RB Salzbourg, il flotte pourtant un peu de paranoïa, autour du club et du staff. Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OM, n’a en effet pas apprécié qu’un membre de l’Agence française de lutte contre le dopage ait perturbé l’entraînement des Phocéens, mardi 1er mai, pour contrôler son capitaine Dimitri Payet, et d’autres membres ayant goûté à l’équipe de France : Florian Thauvin, Steve Mandanda, Adil Rami ou encore Jordan Amavi.

« Comment je l’ai pris ? Mal. On n’a rien à cacher et je ne me plains pas, mais j’ai trouvé ça un peu bizarre à deux jours d’un match aussi important, a confié le technicien en conférence de presse. Le type est arrivé tout seul avec une carte de médecin périmée, sans tampon sur l’ordre de mission, et on a perdu deux heures sur le départ de l’entraînement, voilà pourquoi je n’étais pas spécialement ravi ». Et visiblement, d’autres membres du staff ont été agacés par cette visite. Selon Le Monde, le préleveur aurait même rédigé un rapport complémentaire au sujet de l’attitude trop véhémente de certains d’entre eux.

Plus farfelu encore, l’encadrement de l’OM soupçonnerait Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, d’avoir encouragé, de près ou de loin, l’intervention de l’AFLD. L’instance a pourtant rappelé auprès de l’AFP qu’elle « est une autorité publique indépendante qui ne reçoit d’instruction de qui que ce soit pour diligenter des contrôles antidopage ». Mais visiblement, la bataille médiatique qui oppose le dirigeant lyonnais à son homologue marseillais, Jacques-Henri Eyraud, a sérieusement perturbé la préparation phocéenne avant son rendez-vous le plus important de la saison.