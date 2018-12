Ganso (Amiens) a fait son choix

Frustré par son faible temps de jeu depuis son arrivée l'été dernier, le milieu de terrain international brésilien Ganso a décidé de quitter Amiens.

Pistes brésiliennes et chinoises pour le Brésilien Ganso (qui reste sous contrat avec Séville)

, le milieu de terrain international brésilien Ganso (29 ans) a choisi de mettre un terme à son aventure amiénoise. En manque de temps de jeu sous les ordres de Christophe Pélissier (12 apparitions cette saison en championnat / 520 minutes jouées), l’entraîneur des coéquipiers de Prince Gouano, l’ancien joueur de Sao Paulo, qui a été formé et révélé à Santos, va refaire ses valises dès le Mercato d’hiver.(2-1, 17eme journée de Ligue 1), le natif d’Ananindeua a pris sa décision, et elle a été validée mercredi lors d’un entretien entre son agent (Giuseppe Dioguardi) et John Williams (responsable de la cellule de recrutement et conseiller du président Bernard Joannin)., Ganso n’a pas l’intention de faire de vieux os en Picardie. « Je pensait qu’il pouvait d’abord nous aider sur des bouts de matchs, quand il rentrait, avant de gagner du temps de jeu, explique Christophe Pélissier, le coach amiénois, dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Et il a été pénalisé, lui aussi, par le fait que nos attaquants aient été blessés. Tout le monde a sa part de responsabilité, mais j’ai un collectif à faire tourner et je fais des choix que j’assume complètement.» Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Séville, qui a déboursé un peu moins de dix millions d’euros pour le recruter lors de l’été 2016, le Brésilien (8 sélections avec la ‎Seleção) va désormais se mettre en quête d’un nouveau challenge qui pourra enfin lui permettre d’enchaîner les matchs. Si le physique suit évidemment...