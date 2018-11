Galatasaray : Younès Belhanda ne jouera plus avant 2019

Le Cameroun tombe avec les honneurs face au Brésil (0-1)

Le Maroc domine la Tunisie à Radés (0-1)

Le Nigeria et l'Ouganda ne peuvent se départager (0-0)

L'Afrique du Sud et le Paraguay se quittent bons amis (1-1)

La France termine 2018 sur une victoire contre l’Uruguay

Malgré une performance de haut vol, les Lions indomptables du Cameroun se sont inclinés 1-0 face au Brésil, mardi, en match amical à Londres. Solides défensivement lors du premier acte et plus entreprenant en deuxième mi-temps, les champions d’Afrique en titre ont montré de belles choses face aux quintuples champions du monde. >> Le résumé complet de la rencontre Plus efficace, le Maroc a battu la Tunisie (0-1), mardi à Radés en match amical. Le but de la victoire a été signé par Youssef En-Nesyri (41eme). Les Lions de l’Atlas portent leur série d’invincibilité à six matchs, alors que leurs hôtes du jour subissent leur deuxième défaite du mois.Tous deux qualifiés pour la CAN 2019, le Nigeria et l'Ouganda s'affrontaient mardi an match amical. Disputée à Asaba, dans le "Delta State", la partie s'est terminée sur un score nul et vierge (0-0). Assez intense physiquement mais pauvre en occasions, la rencontre a permis aux deux sélectionneurs, Gernot Rohr sur le banc des Super Eagles et Sébastien Desabre sur celui des Cranes, de procéder à une revue d'effectif. La seconde période vit ainsi Troost-Ekong, Success et Kalu (à la pause) puis Moses Simon, Onyekuru et Iheanacho fouler la pelouse du Stephen Keshi Stadium. Côté ougandais, ce fut notamment le cas de Patrick Kaddu, auteur face au Cap-Vert du but de la qualification.L'Afrique du Sud termine l'année sur un nouveau match nul. Les Bafana Bafana ont partagé l'enjeu avec le Paraguay (1-1), mardi à Durban. Largement remaniée, l'équipe de Stuart Baxter débutait ce Nelson Mandela Challenge en se créant quelques situations, par Tau (2eme, 26eme) et Mothiba (28eme). Mais ce sont les Guarani qui ouvraient la marque par Federico Santander (31eme, 0-1). L'ancien Toulousain inscrivait là son premier but en équipe nationale après sept ans sous ses couleurs. Lancés dans un match poursuite, les hôtes avaient le mérite de ne pas se décourager, et égalisaient dans les ultimes secondes de la partie par leur joueur frisson, Percy Tau (90eme, 1-1).Bien plus appliquée et séduisante qu’aux Pays-Bas, l’équipe de France a logiquement dominé l’Uruguay mardi pour sa dernière sortie de 2018 (1-0). Une belle manière de boucler une année civile marquée par un titre de championne du monde. >> Le résumé complet de la rencontre