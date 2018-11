CONGO-RD : Cédric Bakambu, Gaël Kakuta et Jonathan Bolingi sont déclarés tous forfaits ( blessés ) ! Entre-temps : Kabongo Kasongo, Britt Assombalonga et Ricky Tulengi ont été rappelés. #AFCON2019Q pic.twitter.com/OPdp6RUjwX — RDC Léopard Foot 🇨🇩 (@RDCLeopard243) 12 novembre 2018

Selon nos confrères de Foot.cd, le forfait de Cédric Bakambu a été confirmé et Gael Kakuta et Jonathan Bolingi sont également absents à cause de blessure. Le milieu offensif Ricky Tulenge et les attaquants Britt Assombalonga et Kabongo Kasongo ont été appelés en renfort par Florent Ibenge afin de pallier ces absences.